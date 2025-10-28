Anagni Piazza Innocenzo III diventa il set del film francese Fiss
Il Comune di Anagni informa la cittadinanza che giovedì 30 ottobre2025 la società Gaumont S.r.l. effettuerà riprese cinematografiche peril film “FISS”, diretto dal regista francese Thomas Vincent.Le riprese si svolgeranno in Piazza Innocenzo III, che per esigenze diset resterà chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
