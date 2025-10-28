‘Amore e dovere’ di Tolstoj Un libro dimenticato
Da ufficiale, nel Caucaso e a Sebastopoli, conduce un'esistenza "d'orgia e di gioco" e assiste agli orrori della guerra. A trentaquattro anni si sposa e, nell'ambiente calmo e pacifico della famiglia, scrive due dei suoi capolavori, Guerra e pace e Anna Karenina. Ma, alle soglie dei cinquanta, Tolstoj abbandona il mondo e si ritira nel suo eremo di Jàsnaja-Poljana per lavorare la terra. Un'esistenza semplice che, ispirata alla dottrina cristiana, rinuncia alle ricchezze terrene ed esercita la bontà verso gli altri. A questa concezione religiosa lo scrittore si ispira anche nel trattare il grande problema dell'amore come appare in uno scritto dimenticato, Amore e dovere. 🔗 Leggi su 900letterario.it
Approfondisci con queste news
Quando la patria chiama il cuore tace. Un momento di grande tensione tra amore filiale e dovere patriottico. #aida #giuseppeverdi #operahongkong #opera #amonasro #classicalmusic - facebook.com Vai su Facebook
"Vi auguro di fare fatica nella vita", dice @mariocalabresi. In "Alzarsi all'alba" il giornalista riconosce nella fatica una compagna di vita quotidiana, una cifra essenziale dell’esistenza, figlia del senso del dovere, della responsabilità, dell’amore per la propria prof - X Vai su X
Un libro, un’estate / 1 "In treno con Tolstoj” - Il mio zaino sulla reticella, il finestrino aperto (non esiste ancora l’aria condizionata). Segnala repubblica.it
Le donne di Tolstoj e Albertini raccontano la Storia - Un ritratto di figure straordinarie, attraverso le epoche e le generazioni, alla luce dello scrittore russo e del giornalista italiano, in un libro presentato a Trieste Tirare fuori dall'ombra dei ... Segnala rainews.it
Anna Karenina: cinema, televisione, danza I volti di un’eroina oltre le pagine di Tolstoj - Marya Germanova, Greta Garbo (due volte), Keira Knightley: sono alcune delle attrici che hanno portato sul grande schermo l’eroina dell’amore infelice di Tolstoj. Segnala corriere.it