Amministratore di sostegno per Sgarbi? Il critico d' arte in tribunale

AGI - Vittorio Sgarbi, a bordo di un Van nero, è arrivato in tribunale civile, a Roma, dove - davanti al giudice Paola Scorza, della nona sezione del Tribunale Civile della Capitale -, assisterà all'udienza dove verrà stabilita l'eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il critico d'arte ed ex Sottosegretario di Stato alla Cultura. L'istanza al giudice è stata avanzata dalla figlia Evelina che è assistita dall'avvocato Lorenzo Iacobbi. Il giudice, attraverso l'istruttoria valutativa dovrà stabilire se Sgarbi è in grado, in modo autonomo, libero e consapevole, di gestire la sua persona e i suoi interessi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Amministratore di sostegno per Sgarbi? Il critico d'arte in tribunale

