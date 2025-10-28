Amici ex cantante ora fa lo spazzino | É un lavoro molto cool Chi è

Era il 2020 e, tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi (nell'edizione vinta da Gaia), c'era anche Jacopo Ottonello. Gli appassionati del programma di Canale 5 lo ricorderanno semplicemente come “Jacopo”. Tra i suoi brani più noti ci sono: “cuore di mare” (1.4 milioni di streams su Spotify). 🔗 Leggi su Today.it

