Amici 25 Penelope Massa ha lasciato il talent show di Maria De Filippi VIDEO

Colpo di scena nella scuola di Amici 25: la cantante Penelope Massa ha deciso di abbandonare definitivamente la scuola: "Non posso stare qui perché faccio male anche il mio dovere". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Penelope Massa ha lasciato il talent show di Maria De Filippi (VIDEO)

