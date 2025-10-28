Amici 25 Penelope Maria Massa si ritira | il motivo

È arrivato un nuovo addio nella scuola di Amici 25. La ballerina Penelope Maria Massa ha deciso di ritirarsi dal talent show di Maria De Filippi a causa di alcuni problemi personali. Una scelta dolorosa, maturata dopo settimane di malessere e difficoltà di adattamento. Il momento del suo ritiro è stato mostrato nel daytime di martedì 28 ottobre, lasciando il pubblico senza parole. Il ritiro di Penelope Maria Massa da Amici 25. Nel video andato in onda su Canale 5, Penelope si è mostrata mentre preparava la valigia nella casetta e si sfogava con alcuni compagni, tra cui Riccardo, Alessio e Valentina. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Penelope Maria Massa si ritira: il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

“Sto male, non riesco a trovare la forza. Ho un problema di adattamento da quando sono nata” Un altro colpo di scena ad Amici 25. Penelope Massa ha deciso di lasciare la scuola di Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook

Penelope ha deciso di lasciare la scuola di #Amici25 - X Vai su X

“Non mi sento bene, non mi sto piacendo. Ho un problema di adattamento da sempre, sto bene solo al mare”: la cantante Penelope lascia Amici 25 - La cantante napoletana Penelope Maria Massa ha deciso di lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi per problemi personali ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Amici 25: Penelope ha avuto un improvviso momento di sconforto e ha deciso di lasciare la scuola - Un fulmine a ciel sereno colpisce la scuola di Amici 25: nella giornata di oggi, martedì 28 ottobre, i telespettatori hanno scoperto nel corso del Daytime pomeridiano che Penelope Maria Massa, una ... Si legge su cosmopolitan.com

Penelope Maria Massa litiga con Michele e abbandona Amici 25: “Non sto più bene”/ Decisione drastica! - Penelope Maria Massa ha abbandonato Amici 25 dopo una lite con Michele Ballo: cos'è successo all'allieva di Rudy Zerbi ... Riporta ilsussidiario.net