American Psycho | Margot Robbie star del remake di Guadagnino? Cambio di sesso in vista per Patrick Bateman

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E se fosse Margot Robbie a calarsi nei panni della scatenata yuppie amante dell'ordine nonché sadica assassina nel remake di Luca Guadagnino? Una nuova gustosa voce sul casting del remake di American Psycho di Luca Guadagnino si fa largo sui media. Secondo il Sun, Margot Robbie sarebbe in trattative per interpretare la protagonista della satira, imprimendo una clamorosa svolta con un sorprendente cambio di sesso. Nel romanzo di Bret Easton Ellis, e nel film di Mary Harron da esso tratto, il protagonista della storia è un uomo di nome Patrick Bateman ossessionato dal successo e dall'ordine. Infatti i vari rumor che si sono succeduti riguardo al casting indicavano di volta in volta come possibili protagonisti Austin Butler, Jacob Elordi e, più di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

