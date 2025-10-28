Ambiente tutte le scelte del governo contro la transizione ecologica
Nella Sala della Regina di Montecitorio, durante la presentazione del “Rapporto europeo 2025 sull’ambiente” e del nuovo “Stato dell’Ambiente” dell’Ispra, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di «progressi significativi» e di una «bussola chiamata scienza». Nel videomessaggio ha rivendicato la riduzione dei gas serra, un’aria più pulita e una politica “razionale” che avrebbe restituito equilibrio tra sviluppo e tutela. Ma i dati che cita, e quelli che tace, raccontano un’altra storia: un Paese che avanza di un passo mentre l’Europa ne fa tre, e che in quasi tutte le sedi internazionali ha scelto la via dell’arretramento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
