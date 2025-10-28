Ambiente Regione Sicilia snellisce le procedure per la Vinca

La Regione Sicilia semplifica le procedure per la Valutazione di incidenza (Vinca), necessaria per tutti gli interventi che interessano i siti Natura 2000. Un decreto firmato dall’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, chiarisce alcuni passaggi dell’iter amministrativo e, in casi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ambiente, Regione snellisce le procedure per la Valutazione di incidenza. Savarino: “Andiamo avanti con la semplificazione” - Firmato un decreto per procedure più snelle in Sicilia per la Valutazione di incidenza (Vinca), necessaria per tutti quegli interventi che interessano i siti Natura 2000. ilsicilia.it scrive

Ambiente, accordo tra commissario per depurazione e Regione - Siglato a Palermo un protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, e l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione ... Da tp24.it

Ambiente, dal 15 maggio al via la campagna antincendio della Regione - Rafforzamento delle squadre e degli strumenti per la lotta ai roghi boschivi: con questi presupposti parte giovedì 15 maggio la campagna antincendio della Regione Siciliana, come prevede il decreto ... Da rainews.it