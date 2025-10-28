Ambiente Regione punta alla semplificazione e snellisce procedure per la Vinca

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedure più snelle in Sicilia per la valutazione di incidenza (Vinca), necessaria per tutti quegli interventi che interessano i siti Natura 2000. Un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, chiarisce alcuni aspetti dell’iter amministrativo previsto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ambiente: Lampis, massima attenzione Regione su bonifica Porto Torres - "La Regione segue con attenzione e scrupolo il processo di bonifica dell’area industriale di Porto Torres". Segnala regione.sardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Ambiente Regione Punta Semplificazione