Ambiente Regione punta alla semplificazione e snellisce procedure per la Vinca
Procedure più snelle in Sicilia per la valutazione di incidenza (Vinca), necessaria per tutti quegli interventi che interessano i siti Natura 2000. Un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, chiarisce alcuni aspetti dell’iter amministrativo previsto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'Assessore all'ambiente ed energia della Regione Autonoma FVG illustrerà il nuovo bando per gli Eco Eventi 2026
SAM 2025: Priorità Allattamento, Priorità Ambiente 1–7 ottobre 2025. Appuntamenti da non perdere nelle ASL piemontesi e un evento regionale per operatori 3 ottobre 2025.
Ambiente: Lampis, massima attenzione Regione su bonifica Porto Torres - "La Regione segue con attenzione e scrupolo il processo di bonifica dell'area industriale di Porto Torres".