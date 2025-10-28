Ambiente e cultura i giovani protagonisti
Quelli appena trascorsi sono stati mesi intensi e stimolanti, per i giovani di Galliera. Nell’ambito del bando GECO 13, co-finanziato da Regione Emilia Romagna e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, la locale Pro Loco si è fatta capofila di un progetto dedicato a ragazze e ragazzi del territorio, con l’obiettivo di rafforzare le reti di associazionismo locale, partecipazione attiva dei giovani e il potenziamento delle loro competenze personali. Attraverso ’ G.G.G – Galliera Giovane e Green ’ (questo il nome del progetto), Pro Loco Galliera, di concerto con l’amministrazione comunale, ha scelto di promuovere una serie di attività legate alla sostenibilità ambientale e all’articolo giovanile, mettendo in rete associazioni e gruppi informali del territorio, come la Consulta dei Giovani, l’associazione Plastic Free e lo Spazio G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
La Regione Calabria investe in agricoltura, ambiente, cultura e istruzione con iniziative strategiche per la crescita del territorio e il supporto alle comunità locali. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2025/10/26/agricoltura-ambiente-turi - facebook.com Vai su Facebook
Ambiente e cultura, i giovani protagonisti - Il prof Segré ha illustrato loro la lotta allo spreco alimentare ... Secondo msn.com
Giovani Protagonisti tra ambiente e sport - I giovani sono al centro di numerose iniziative che li vedono protagonisti assoluti nei campi più diversi. Scrive ilrestodelcarlino.it
Studenti protagonisti del progetto “Oro blu: la cultura dell'acqua tra ambiente e legalità” - Sabato 10 maggio dalle 10,30 alle 12,30 al centro di GeoTecnologie i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori Isis Valdarno e Iis Varchi presenteranno i risultati del percorso promosso da ... Secondo lanazione.it