Quelli appena trascorsi sono stati mesi intensi e stimolanti, per i giovani di Galliera. Nell’ambito del bando GECO 13, co-finanziato da Regione Emilia Romagna e Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, la locale Pro Loco si è fatta capofila di un progetto dedicato a ragazze e ragazzi del territorio, con l’obiettivo di rafforzare le reti di associazionismo locale, partecipazione attiva dei giovani e il potenziamento delle loro competenze personali. Attraverso ’ G.G.G – Galliera Giovane e Green ’ (questo il nome del progetto), Pro Loco Galliera, di concerto con l’amministrazione comunale, ha scelto di promuovere una serie di attività legate alla sostenibilità ambientale e all’articolo giovanile, mettendo in rete associazioni e gruppi informali del territorio, come la Consulta dei Giovani, l’associazione Plastic Free e lo Spazio G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambiente e cultura, i giovani protagonisti