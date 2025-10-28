Amazon tagliati 30mila dipendenti su 1,55mln licenziamenti pari al 10% degli operai l’azienda | Saranno sostituiti dall’AI

Ridisegnata la struttura del lavoro nelle grandi aziende di Amazon e Meta. Il taglio dei costi agevolato dall’utilizzo dei nuovi robot. Entro il 2027 si prospettano oltre 160 mila licenziamenti Amazon annuncia il più grande licenziamento collettivo della sua storia: 30mila dipendenti diretti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Amazon, tagliati 30mila dipendenti su 1,55mln, licenziamenti pari al 10% degli operai, l’azienda: “Saranno sostituiti dall’AI”

