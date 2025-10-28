Amazon taglia 14mila posti negli uffici parte una valanga di licenziamenti anche in Italia | che cosa c’entra il Covid e il ruolo dell’IA
Amazon taglierà 14mila posti di lavoro, non fra gli operai o gli addetti alle consegne, ma fra i colletti bianchi. L’annuncio è arrivato da Beth Galetti, manager responsabile delle risorse umane per il colosso delle vendite online: «Vi comunico che stiamo procedendo ad alcune modifiche organizzative che avranno un impatto» su alcuni dipendenti. Questa riduzione, si legge nella nota dell’azienda, consentirà ad Amazon di «rafforzarsi ulteriormente riducendo la burocrazia » e liberando risorse da in vestire in altre attività. Il maxi-taglio e il futuro affidato all’IA. Che un taglio fosse nell’aria lo si era capito dalle numerose indiscrezioni di stampa che si sono rincorse nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Open.online
Amazon taglia 14mila posti negli uffici, parte una valanga di licenziamenti (anche in Italia): che cosa c'entra il Covid e il ruolo dell'IA - La nota dell'azienda fondata da Jeff Bezos: «Ecco perché tagliamo la forza lavoro anche se gli affari vanno bene»
Amazon taglia 14mila posti: l'intelligenza artificiale ridisegna il colosso di Jeff Bezos - Sono 14mila e non 30mila come riferiva Reuters i tagli annunciati da Amazon, il 4% del personale impiegatizio.
Usa, Amazon taglia 14.000 posti di lavoro e punta sull'IA - 000 dipendenti aziendali, come risultato del pluriennale impegno dell'azienda per contenere i costi.