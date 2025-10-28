Amazon sta per licenziare 30mila dipendenti
Licenziamento di massa per i lavoratori Amazon. Il colosso dell'e-commerce si prepara a inviare circa 30mila lettere di licenziamento per invertire la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. Una doccia gelata per migliaia di dipendenti, ma che non arriva proprio come un fulmine a. 🔗 Leggi su Today.it
Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti, invertendo la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. #ANSA - X Vai su X
L'azienda licenzierà il 10% dei suoi attuali dipendenti nell'ambito di un piano di tagli avviato nel 2022. Negli ultimi tre anni, Amazon ha progressivamente eliminato circa 27.000 posizioni, ma è la prima volta che taglia così tanti posti di lavoro in una volta. - facebook.com Vai su Facebook
Amazon licenzia 30mila dipendenti, il 10% del personale: "Sostituiti dall'IA" - Primi avvisi oggi, il più grande licenziamento nella storia dell'azienda "per ridurre i costi". Segnala msn.com
Wall Street Journal: «Amazon si prepara a licenziare fino a 30mila dipendenti» - Lo hanno detto fonti anonime al “Wall Street Journal”, precisando che un annuncio ufficiale potrebbe ... msn.com scrive
Amazon taglierà fino 30mila posti, le prime lettere di licenziamento via mail da domani - L’obiettivo della società è ridurre le spese e compensare le assunzioni effettuate durante il picco della domanda registrato durante la pandemia, secondo le ... Segnala repubblica.it