Amazon sta per licenziare 30mila dipendenti

28 ott 2025

Licenziamento di massa per i lavoratori Amazon. Il colosso dell'e-commerce si prepara a inviare circa 30mila lettere di licenziamento per invertire la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. Una doccia gelata per migliaia di dipendenti, ma che non arriva proprio come un fulmine a. 🔗 Leggi su Today.it

amazon sta licenziare 30milaAmazon licenzia 30mila dipendenti, il 10% del personale: "Sostituiti dall'IA" - Primi avvisi oggi, il più grande licenziamento nella storia dell'azienda "per ridurre i costi". Segnala msn.com

Wall Street Journal: «Amazon si prepara a licenziare fino a 30mila dipendenti» - Lo hanno detto fonti anonime al “Wall Street Journal”, precisando che un annuncio ufficiale potrebbe ... msn.com scrive

amazon sta licenziare 30milaAmazon taglierà fino 30mila posti, le prime lettere di licenziamento via mail da domani - L’obiettivo della società è ridurre le spese e compensare le assunzioni effettuate durante il picco della domanda registrato durante la pandemia, secondo le ... Segnala repubblica.it

