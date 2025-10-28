Amazon si prepara al più grande taglio della sua storia

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: nel tentativo di ridurre i costi e compensare le assunzioni eccessive del periodo del Covid, che aveva visto un boom degli acquisti online, il colosso di Seattle è infatti pronto a licenziare fino a 30 mila dipendenti diretti. Le prime lettere partiranno oggi, altre a inizio 2026 dopo il periodo natalizio. Appena qualche mese fa, il ceo Andy Jassy aveva avvertito che gli impiegati avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. Più di recente, documenti interni visionati dal New York Times hanno svelato un piano per automatizzare fino al 75 per cento delle operazioni negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

