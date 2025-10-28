Amazon pronto a licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi | Potrebbero essere sostituiti dall’IA
Secondo le indiscrezioni, sembra che tra le motivazioni più importanti vi sia l'eliminazione delle assunzioni record effettuate nel corso del periodo della pandemia da Covid-19, quando le richieste di consegne online aumentarono in maniera spropositata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grande novità per tutti gli esploratori curiosi! Il Super Quaderno di Scienze 2 de @lafabbricadeipdf è ora disponibile anche in versione cartacea su Amazon: https://amzn.eu/d/bN7Qfpd Un percorso completo, pronto da portare in classe, che accompagna - facebook.com Vai su Facebook
Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi - L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della ... Secondo tg24.sky.it
Amazon pronta a licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi, anche per colpa dell’intelligenza artificiale - Amazon si appresta a licenziare fino a 30mila dipendenti aziendali a partire da questa settimana, nel quadro di ... Lo riporta blitzquotidiano.it
Lavoro, Amazon pronta a cacciare 30mila dipendenti a partire da oggi - Invertendo la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid, Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti. Da finanza.repubblica.it