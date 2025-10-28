Amazon pronta a licenziare 30.000 dipendenti

L'azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, nel tentativo di ridurre i costi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

