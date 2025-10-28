Amazon pronta a licenziare 30.000 dipendenti
L'azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, nel tentativo di ridurre i costi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Amazon pronta a licenziare 30.000 dipendenti a partire da oggi - Sebbene i licenziamenti rappresentino una piccola parte dell'ampia forza lavoro globale di Amazon, composta da 1,55 milioni di dipendenti, colpirebbero circa il 10% dei circa 350mila dipendenti ... Scrive ilsecoloxix.it
Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi - L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della ... Secondo tg24.sky.it
Amazon pronta a licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi, anche per colpa dell’intelligenza artificiale - Amazon si appresta a licenziare fino a 30mila dipendenti aziendali a partire da questa settimana, nel quadro di ... Riporta blitzquotidiano.it