Diverse fonti di stampa tra cui l’agenzia Reuters hanno riportato che Amazon starebbe per licenziare oltre 30mila dipendenti dei suoi uffici. Si tratta principalmente quindi di impiegati, ruoli che hanno visto un ampliamento di personale improvviso durante la pandemia e che stanno diventando troppo costosi per l’azienda. La decisione, se fosse confermata, sarebbe in linea con quanto dichiarato in estate dal Ceo dell’azienda Andy Jassy, che ha anticipato come l’AI avrebbe presto cambiato la forza lavoro di Amazon grazie soprattutto ai chatbot e agli agenti. Amazon licenzia 30mila dipendenti. La notizia dei licenziamenti è stata confermata anche dal Wall Street Journal e dalla rete Cnbc, citando in entrambi i casi fonti indipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Amazon licenzia 30mila dipendenti: tagli per l’IA al via immediatamente