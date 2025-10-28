Amazon licenzia 30mila dipendenti Lettere via mail in arrivo da oggi | sostituiti dall' intelligenza artificiale
Licenziamento di massa per i lavoratori Amazon. Il colosso dell'e-commerce si prepara a inviare circa 30mila lettere di licenziamento per invertire la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. Una doccia gelata per migliaia di dipendenti, ma che non arriva proprio come un fulmine a. 🔗 Leggi su Today.it
