Amazon in 30mila rischiano il posto

4.30 Amazon si prepara a licenziare fino a 30.000 dipendenti. La notizia, riportata dal Guardian, segue l'avvertimento dell'amministratore delegato Andy Jassy che aveva anticipato l'impiego dell'intelligenza artificiale in alcuni settori.I tagli riguardano circa il 10% dei 350.000 dipendenti aziendali, principalmente nel ramo corporate e rappresentano il più grande licenziamento nella storia di Amazon.Questa stretta mira a ridurre i costi dopo l'impennata di assunzioni e di business a seguito dalla pandemia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it