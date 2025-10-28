Amazon ha avviato il più grande taglio di posti di lavoro della sua storia
Il colosso dell'e-commerce elimina 30mila dipendenti d'ufficio in un colpo solo, superando i licenziamenti del 2022-2023 e confermando la strategia di automazione guidata dall'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'azienda licenzierà il 10% dei suoi attuali dipendenti nell'ambito di un piano di tagli avviato nel 2022. Negli ultimi tre anni, Amazon ha progressivamente eliminato circa 27.000 posizioni, ma è la prima volta che taglia così tanti posti di lavoro in una volta. - facebook.com Vai su Facebook
L'azienda licenzierà il 10% dei suoi attuali dipendenti nell'ambito di un piano di tagli avviato nel 2022. Negli ultimi tre anni, Amazon ha progressivamente eliminato circa 27.000 posizioni. - X Vai su X
Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi - L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della ... Come scrive tg24.sky.it
Amazon pronta a licenziare 30mila dipendenti: è il più grande taglio di personale nella storia dell'azienda - Amazon annuncia 14mila licenziamenti nel mondo: è il più grande taglio di personale nella storia del colosso di Seattle. Come scrive msn.com