La notizia dei tagli di Amazon arriva mesi dopo che l’amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. L’azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, nel tentativo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un’impennata straordinaria, seppur transitoria, della domanda di acquisti online. La cifra rappresenta una piccola percentuale degli 1,55 milioni di dipendenti totali della multinazionale del commercio elettronico, ma quasi il 10% dei circa 350. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Amazon è pronta a licenziare 30.000 dipendenti da oggi