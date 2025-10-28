Amazon è pronta a licenziare 30.000 dipendenti da oggi
La notizia dei tagli di Amazon arriva mesi dopo che l’amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. L’azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, nel tentativo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un’impennata straordinaria, seppur transitoria, della domanda di acquisti online. La cifra rappresenta una piccola percentuale degli 1,55 milioni di dipendenti totali della multinazionale del commercio elettronico, ma quasi il 10% dei circa 350. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Amazon pronta a licenziare 30mila dipendenti: è il più grande taglio nella storia dell'azienda #amazon #licenziamenti #28ottobre - X Vai su X
(Adnkronos) - Amazon è pronta a rimborsare gli utenti Prime idonei dopo un accordo definito #ultimora - facebook.com Vai su Facebook
Amazon pronta a licenziare 30.000 dipendenti a partire da oggi - Sebbene i licenziamenti rappresentino una piccola parte dell'ampia forza lavoro globale di Amazon, composta da 1,55 milioni di dipendenti, colpirebbero circa il 10% dei circa 350mila dipendenti ... Segnala ilsecoloxix.it
Amazon potrebbe licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi - L'obiettivo sarebbe quello di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della ... Si legge su tg24.sky.it
Amazon pronta a licenziare 30mila dipendenti a partire da oggi, anche per colpa dell’intelligenza artificiale - Amazon si appresta a licenziare fino a 30mila dipendenti aziendali a partire da questa settimana, nel quadro di ... Come scrive blitzquotidiano.it