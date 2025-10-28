Amazon conferma riduzione forza lavoro da oggi al via tagli per 14mila posti
(Adnkronos) – Al via da oggi il piano di Amazon che dovrebbe portare per il momento al taglio di circa 14 mila posti. Dopo le indiscrezioni della vigilia lo conferma una lettera inviata al personale del colosso dell'e-commerca da Beth Galetti, Senior Vice President of People Experience and Technology, in cui si segnalano "cambiamenti organizzativi .
La forza lavoro di Amazon negli Stati Uniti è più che triplicata dal 2018, raggiungendo quasi 1,2 milioni. Tuttavia, il team di automazione di Amazon prevede che l’azienda potrà evitare di assumere oltre 160.000 persone negli Stati Uniti entro il 2027 - facebook.com Vai su Facebook
**Amazon: azienda conferma riduzione forza lavoro, da oggi tagli per 14 mila posti** - Al via da oggi il piano di Amazon che dovrebbe portare per il momento al taglio di circa 14 mila posti. Scrive iltempo.it
Amazon, da oggi licenziamenti di massa: 30.000 dipendenti a rischio. «Sostituiti dall'intelligenza artificiale» - Amazon si prepara a una delle più grandi operazioni di riduzione del personale della sua storia, con l'annuncio di licenziamenti che potrebbero coinvolgere fino a 30. Segnala msn.com
Il ceo di Amazon, 'con l'IA prevediamo riduzione forza lavoro' - L'amministratore delegato di Amazon avverte: con l'intelligenza artificiale il colosso delle vendite al dettaglio si attende una riduzione della forza lavoro. Scrive ansa.it