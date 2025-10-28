Amazon avvia il più grande licenziamento nella sua storia | via 30mila dipendenti

Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti, invertendo la rotta delle assunzioni fatte durante la pandemia di Covid. Lo riporta il Guardian. La notizia dei tagli arriva mesi dopo che l’amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. L’azienda di Seattle prevede di tagliare fino a 30.000 posti di lavoro a partire da oggi, nel tentativo di ridurre i costi e annullare la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, che ha scatenato un’impennata straordinaria, seppur transitoria, della domanda di acquisti online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

