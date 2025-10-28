Amazon annuncia 14mila tagli scure sui colletti bianchi Puntiamo sull' intelligenza artificiale generativa
Roma, 28 ottobre 2025 – Amazon licenzia 14.000 dipendenti. La notizia è stata confermata dall’azienda dopo che, nelle ultime ore, su diversi giornali Usa erano state pubblicate notizie che parlavano di un piano di tagli di 30.000 persone a livello globale nella multinazionale creata da Jeff Bezos. ROBOT AMAZON ROBOTS DOMESTICO DOMESTICI UMANOIDI GENERATE AI IA Amazon taglia 14.000 persone. Parte infatti da oggi il piano di Amazon che dovrebbe portare per il momento al taglio di circa 14mila posti. Dopo le indiscrezioni della vigilia la conferma è arrivata in una lettera inviata al personale del colosso dell'e-commerca da Beth Galetti, Senior Vice President of People Experience and Technology, in cui si segnalano "cambiamenti organizzativi che avranno un impatto su alcuni dei nostri collaboratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
