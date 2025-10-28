Amaro Montenegro celebra l’amicizia Spalletti e Totti insieme nel nuovo spot
(Adnkronos) – Amaro Montenegro, nato a Bologna nel 1885, festeggia i suoi 140 anni con una nuova campagna che celebra le relazioni autentiche, quelle dal “Sapore Vero”. Da sempre al centro della comunicazione di Amaro Montenegro, l’amicizia torna protagonista nel nuovo spot, on air dal 27 ottobre. Link al video: https:youtu.bef3yzRL0b8. A rendere ancora più speciale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
La nuova campagna di comunicazione di Amaro Montenegro ha per protagonisti Totti e Spalletti. Il tecnico indicato come vicino alla Juve: «Abbiamo passato pezzi di vita professionali ed umani bellissimi, dentro un gruppo fantastico» - X Vai su X
Un’anteprima dell’intervista a Luciano Spalletti, a margine della presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro insieme a Francesco Totti. ? Luciano Spalletti ? a cura di @giacomo_brunetti - facebook.com Vai su Facebook
Amaro Montenegro celebra l’amicizia tra Totti e Spalletti - Le due icone del calcio avevano espresso pubblicamente il desiderio di ritrovarsi, in virtù delle tante emozioni vissute insieme. Lo riporta sportal.it
Francesco Totti e Luciano Spalletti che spettacolo lo spot (in chiave western) dell'Amaro Montenegro - Video - Amaro Montenegro, nato a Bologna nel 1885, festeggia i suoi 140 anni con una nuova campagna che celebra le relazioni autentiche, quelle dal "Sapore Vero”. affaritaliani.it scrive
Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata) - Nel nuovo spot di Amaro Montenegro, il duello in stile cinematografico si risolve in un brindisi di fronte a un banco bar. Scrive italiaatavola.net