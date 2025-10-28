Amalia d' Olanda con il vestito della nonna Beatrix indossato anche dalla madre Maxima | quando il guardaroba passa davvero di generazione in generazione
La principessa d'Orange sbalordisce tutti presentandosi alle celebrazioni per i 750 di Amsterdam con un abito nel guardaroba di famiglia dal 1981. Sua madre Maxima invece ha sfoderato un look con il colore di stagione, una tuta jumpsuit coordinata alla mantella. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
