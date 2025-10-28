Amalfi 510mila euro per la manutenzione straordinaria degli ascensori per il cimitero

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo importante intervento di manutenzione agli ascensori in roccia che conducono al cimitero monumentale di Amalfi e al Belvedere di S. Lorenzo, inaugurati esattamente otto anni fa, ad Amalfi. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha disposto un ulteriore finanziamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

