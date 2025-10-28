Amadeus innamorato di Tina Cipollari parole a sorpresa | Mi aspetto di tutto

“Mi aspetto di tutto”. Amadeus “innamorato” di Tina Cipollari, parole a sorpresa – L’attesa cresce per il ritorno de La Corrida, lo storico show dei “dilettanti allo sbaraglio” che tornerà in onda mercoledì 5 novembre sul canale Nove. In questa nuova edizione non mancheranno sorprese e ospiti speciali: nella prima puntata, infatti, a sedere tra i giudici ci sarà Tina Cipollari, pronta a portare il suo spirito irriverente e la sua ironia fuori dal salotto di Uomini e Donne. “Mi aspetto di tutto”. Amadeus “innamorato” di Tina Cipollari, parole a sorpresa. A parlarne è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del programma, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amadeus “innamorato” di Tina Cipollari, parole a sorpresa: “Mi aspetto di tutto”

