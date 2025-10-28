Altro primato negativo per il governo | la capacità di risparmio scende ai minimi dal 2018

Dalla povertà al risparmio, si allunga la lista dei primati negativi del governo Meloni. Aumentano il pessimismo e la cautela e le famiglie italiane che riescono a risparmiare scendono ai minimi dal 2018 per via delle spese che zavorrano i redditi. Nel 2025 sono il 41%, in calo rispetto al 46% dello scorso anno. È quanto emerge dalla ricerca Acri-Ipsos presentata in occasione della giornata del risparmio. L’inno di Giorgetti al Risparmio che il governo di cui fa parte ha affossato. Eppure lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in video collegamento con l’evento, ha spiegato che “il risparmio è un elemento imprescindibile per assicurare uno sviluppo sociale ed economico duraturo ed inclusivo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

