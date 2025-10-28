Altro che Pinocchio al massimo siamo il grillo parlante | Lupi risponde a Tajani e rilancia sulla manovra
Dopo la polemica dei giorni scorsi con Antonio Tajani, che lo aveva definito ironicamente “Pinocchio”, Maurizio Lupi torna a parlare di manovra economica e di coesione nella maggioranza. Il leader di Noi Moderati ha scelto toni pacati ma . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
