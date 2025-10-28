Altri 400 imprenditori soffocati dai debiti | in Lombardia il 21% delle liquidazioni giudiziali d’Italia
Milano, 28 ottobre 2025 – Altri quattrocento imprenditori soffocati dalla crisi hanno dovuto saldare i debiti per evitare il fallimento. Nel terzo trimestre dell’anno, quello dove storicamente i numeri presentano un calo fisiologico complice l’estate, poco più del 21% delle liquidazioni giudiziali in Italia ha interessato attività lombarde. La legge prova a evitare il fallimento intervenendo da un lato tutelando i creditori con la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, come previsto dal “Codice della crisi d’impresa“ introdotto nel 2022, dall’altro favorendo la continuità aziendale. Una seconda possibilità prima della chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
