Altri 4 bambini di Gaza verranno curati in Lombardia

SANITÀ. Sono 30 da inizio guerra ricoverati in strutture della Lombardi, tra cui l’ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Altri 4 bambini di Gaza verranno curati in Lombardia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corteo a Pordenone per ricordare i bambini uccisi a Gaza. I dettagli qui: http://bit.ly/4qnDku9 - facebook.com Vai su Facebook

“Fantasmi” si aggirano a Gaza: quei bambini a cui la guerra ha ucciso l’infanzia La testimonianza di Roberta Vallone, psicologa dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, che prova a ricostruire sogni e speranze di Federico Piana @FedPiana - X Vai su X

Altri 4 bambini di Gaza verranno curati in Lombardia - Sono in totale 25 i bambini provenienti da Gaza con politraumi da guerra, accompagnati da 69 parenti o caregiver, curati e assistiti nelle strutture ospedaliere della Lombardia, arrivati grazie a ... Scrive ecodibergamo.it

In Lombardia arriveranno altri 4 bambini di Gaza per essere curati. Quanti ce ne sono e come sta il piccolo Adam - Su Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli: "Resterà fino a fine anno scolastico, sta uscendo dal tormento di una vicenda drammatica" ... Segnala milanotoday.it

Gaza, 7 bambini feriti arrivati in Svizzera - Aggiornamenti sui 7 bambini feriti da Gaza in viaggio verso la Svizzera. Scrive rsi.ch