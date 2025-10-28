Altre notti di chiusura in A1 disagi in vista nei tratti modenesi

Autostrade per l'Italia ha comunicato un intenso programma di chiusure notturne sul tratto emiliano dell'A1 Milano-Napoli, con modifiche alla viabilità in prossimità delle province di Reggio Emilia e Modena. I lavori, finalizzati alla pavimentazione e alla riqualifica delle barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

