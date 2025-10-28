Altra tegola per De Martino | salta lo show annunciato dal Tg1 con Gianni Morandi

Personaggi Tv, non è un periodo fortunato per Stefano De Martino, volto di punta dell’intrattenimento Rai e ormai presenza fissa dell’access prime time con Affari Tuoi. Dopo il clamore mediatico per la diffusione del video privato con Caroline Tronelli, il furto dell’orologio a Milano e il recente calo di ascolti del suo programma — in alcune puntate oltre un milione di telespettatori in meno rispetto al 2024 — arriva ora un’altra battuta d’arresto per il conduttore napoletano. Leggi anche: Affari Tuoi, nuova mossa della Rai per contrastare Mediaset: cosa succede ALTRA TEGOLA PER DE MARTINO: SALTA LO SHOW (ANNUNCIATO DAL TG1) CON GIANNI MORANDI https:t. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Altra tegola per De Martino: salta lo show (annunciato dal Tg1) con Gianni Morandi

