AlmasriTribunale dei ministri archivia

15.13 Il Tribunale dei ministri ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, indagati nell'ambito del caso Almasri. L'archiviazione è conseguente al voto della Camera, con l'Aula che ha respinto la richiesta di autorizzazione. Il Collegio dispone l'archiviazione per mancanza della "condizione di procedibilità" nei confronti di soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento è "irrevocabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Almasri, il tribunale dei ministri archivia procedimento a carico di Nordio, Piantedosi e Mantovano - I giudici affermano che "la Camera nella seduta del 9 ottobre ha deliberato di negare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione" ... Da rainews.it

Caso Almasri, Tribunale dei ministri archivia procedimento Nordio-Piantedosi-Mantovano - Il Tribunale dei ministri, dopo che la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere, ha archiviato il procedimento nei confronti dei ministri Carlo Nordio e ... Lo riporta lapresse.it

Almasri, Tribunale dei ministri archivia indagine su Nordio, Piantedosi e Mantovano - Il Tribunale dei ministri di Roma ha archiviato l'indagine a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito della ... Scrive msn.com