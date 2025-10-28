Alluvione 2023 il governatore Giani e l’assessore Monni chiedono la proroga dello stato di emergenza

FIRENZE – . Una situazione che permette una maggiore semplicità nelle procedure. La necessità della proroga dello stato di emergenza ribadita con forza nell’interesse dei cittadini, 130 milioni di risorse per le opere di riduzione del rischio residuo a fronte del miliardo e oltre richiesto e 1639 ristori alle famiglie destinati a raddoppiare da qui alla fine dell’anno. Sono i temi affrontati questa mattina (28 ottobre) dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora alla protezione civile e difesa del suolo Monia Monni che diventano cruciali alla vigilia del 2 novembre quando, con lo scoccare dell’anniversario dell’alluvione del 2023, decadrà lo stato di emergenza in corso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it