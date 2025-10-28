Allo stadio di Castel San Pietro nessun problema di capienza Tariffa unica da dieci euro Mille posti disponibili col Solarolo

Ennesima gara in trasferta in campo neutro per la Spal, che domani alle 20,30 farà visita al Solarolo presso lo stadio comunale di Castel San Pietro Terme. La macchina organizzativa è partita anche per quanto riguarda i tifosi, che nonostante i disagi che ogni turno infrasettimanale porta con sé non lasceranno soli Iglio e compagni nemmeno stavolta. Il prezzo del biglietto per assistere alla partita è di 10 euro (tariffa unica). L’accesso è consentito esclusivamente in tribuna, mentre i parcheggi disponibili sono situati in via Viara 386 e via 27 aprile. L’apertura della biglietteria presso l’impianto di Castel San Pietro Terme è fissata per le 19, mentre i cancelli apriranno alle 19,30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

