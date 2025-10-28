All’Icao Legacoop Agroalimentare La voce della cooperazione a Seul

Legacoop Agroalimentare porta all’Icao di Seul la voce della cooperazione. Ilaria Franchini (responsabile settore agroalimentare di Legacoop Estense e settore lattiero-caseario nazionale Legacoop Agroalimentare): "La nostra partecipazione all’assemblea di Seul è stata un’occasione importante di allacciare relazioni istituzionali, anche grazie all’incontro con l’ambasciatrice Emilia Gatto, e commerciali". La cooperazione agroalimentare italiana ha portato la propria voce a Seul, all’assemblea generale dell’Icao, l’Organizzazione Cooperativa Agricola Internazionale. A rappresentarla è stata Ilaria Franchini, responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Estense e del settore lattiero-caseario nazionale di Legacoop Agroalimentare, unica delegata italiana presente ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’Icao Legacoop Agroalimentare. La voce della cooperazione a Seul

