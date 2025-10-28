All' Europa Bachata Competition è trionfo aretino | successo per i fratelli Davide e Chiara Romani
Una giovane coppia di fratelli aretini sul tetto del mondo. Grande successo per Davide e Chiara Romani, maestri e ballerini della scuola La Danzeria di Arezzo, che hanno conquistato il 1° posto all’Europa Bachata Competition, fra le competizioni più prestigiose del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Coppia di fratelli vince a Milano all'Europa Bachata Competition: primo posto per Davide e Chiara - Una giovane coppia di fratelli di Arezzo trionfa nella bachata, il genere di ballo originario della Repubblica Dominicana. corrierediarezzo.it scrive