All' Europa Bachata Competition è trionfo aretino | successo per i fratelli Davide e Chiara Romani

Arezzonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane coppia di fratelli aretini sul tetto del mondo. Grande successo per Davide e Chiara Romani, maestri e ballerini della scuola La Danzeria di Arezzo, che hanno conquistato il 1° posto all’Europa Bachata Competition, fra le competizioni più prestigiose del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

europa bachata competition 232Coppia di fratelli vince a Milano all'Europa Bachata Competition: primo posto per Davide e Chiara - Una giovane coppia di fratelli di Arezzo trionfa nella bachata, il genere di ballo originario della Repubblica Dominicana. corrierediarezzo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa Bachata Competition 232