Allerta per uragano Melissa | rischio catastrofe in tutta l’area caraibica

Lidentita.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tempesta di categoria 5 con venti fino a 250 kmh verso Giamaica e Cuba L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

allerta per uragano melissa rischio catastrofe in tutta l8217area caraibica

© Lidentita.it - Allerta per uragano Melissa: rischio catastrofe in tutta l’area caraibica

Contenuti che potrebbero interessarti

allerta uragano melissa rischioUragano Melissa: Jamaica in Allerta per Piogge Torrenziali e Rischi di Alluvioni - La Giamaica si prepara ad affrontare l'uragano Melissa, una tempesta di categoria 4, con avvisi di evacuazione e chiusura degli aeroporti. Scrive notizie.it

allerta uragano melissa rischioL’uragano Melissa raggiunge la Categoria 5: evacuazioni e rischio inondazioni catastrofiche in Giamaica - L'uragano Melissa rischia di raggiungere Categoria 5: evacuazioni e rischio inondazioni catastrofiche in Giamaica ... Lo riporta greenme.it

allerta uragano melissa rischioUragano Melissa: Giamaica in allerta per la tempesta più potente mai registrata sull’isola - L'uragano Melissa, attualmente di categoria 5, sta minacciando la Giamaica con venti fino a 260 km/h, piogge torrenziali e mareggiate devastanti, segnando un evento storico per l'isola caraibica. Secondo news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Allerta Uragano Melissa Rischio