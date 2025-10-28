Allerta per uragano Melissa | rischio catastrofe in tutta l’area caraibica
La tempesta di categoria 5 con venti fino a 250 kmh verso Giamaica e Cuba L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'uragano Melissa raggiunge forza 5, allerta massima in Giamaica: «Tempesta catastrofica» Vai su Facebook
$Meteo: $Giamaica in allerta a causa dell'arrivo dell'uragano $Melissa; il $Video $Sky - X Vai su X
Uragano Melissa: Jamaica in Allerta per Piogge Torrenziali e Rischi di Alluvioni - La Giamaica si prepara ad affrontare l'uragano Melissa, una tempesta di categoria 4, con avvisi di evacuazione e chiusura degli aeroporti. Scrive notizie.it
L’uragano Melissa raggiunge la Categoria 5: evacuazioni e rischio inondazioni catastrofiche in Giamaica - L'uragano Melissa rischia di raggiungere Categoria 5: evacuazioni e rischio inondazioni catastrofiche in Giamaica ... Lo riporta greenme.it
Uragano Melissa: Giamaica in allerta per la tempesta più potente mai registrata sull’isola - L'uragano Melissa, attualmente di categoria 5, sta minacciando la Giamaica con venti fino a 260 km/h, piogge torrenziali e mareggiate devastanti, segnando un evento storico per l'isola caraibica. Secondo news.fidelityhouse.eu