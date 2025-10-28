Allerta meteo Italia | arriva il ciclone ‘Halloween’ | bombe d’acqua e allagamenti Massima attenzione in queste regioni
Maltempo, in arrivo con il ciclone di Halloween: il meteo volgerà al peggioramento su molte regioni d’ Italia, con rischio di allagamenti e piogge intense. Si chiude un ottobre a due facce: prima una lunga fase secca e calda, poi rovesci e temporali; ora gli ultimi quattro giorni promettono due di sole e due di precipitazioni, nel segno di un’autunno dinamico. Per Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, lo scenario è altalenante ma non eccezionale: alternanza di fasi soleggiate e fronti piovosi. Lo dimostrano gli estremi recenti, dai 35° in Sicilia di domenica scorsa alla neve fino a 1700 metri sulle Alpi di lunedì 27. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AVVISO ALLERTA METEO IMPORTANTE Si comunica che la Protezione Civile Regione Calabria ha diramato un messaggio di allerta meteo con livello di criticità di colore GIALLO , valido per la giornata del 27 ottobre 2025 fino alle ore 24 , che interessa il no - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, arriva il vero autunno: piogge diffuse per tutta la settimana: le previsioni - Da Nord a Sud piogge e temporali anche intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo in diverse regioni. Riporta meteo.it
Piogge, temporali e vento forte: scatta l’allerta meteo in tre regioni d’Italia - Previsioni del tempo in Italia con massima attenzione per l'allerta meteo in alcune regioni. Secondo newsmondo.it
Maltempo in arrivo sull’Italia con pioggia e vento forte, Halloween a rischio nubifragi: le zone interessate, - Meteo ad Halloween, maltempo in tutta Italia nella giornata del 31 ottobre. Da virgilio.it