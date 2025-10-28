Allerta meteo Italia | arriva il ciclone ‘Halloween’ | bombe d’acqua e allagamenti Massima attenzione in queste regioni

Maltempo, in arrivo con il ciclone di Halloween: il meteo volgerà al peggioramento su molte regioni d’ Italia, con rischio di allagamenti e piogge intense. Si chiude un ottobre a due facce: prima una lunga fase secca e calda, poi rovesci e temporali; ora gli ultimi quattro giorni promettono due di sole e due di precipitazioni, nel segno di un’autunno dinamico. Per Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, lo scenario è altalenante ma non eccezionale: alternanza di fasi soleggiate e fronti piovosi. Lo dimostrano gli estremi recenti, dai 35° in Sicilia di domenica scorsa alla neve fino a 1700 metri sulle Alpi di lunedì 27. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it