Allerta meteo in Italia | in arrivo il ciclone di Halloween con piogge e allagamenti

Il maltempo torna protagonista in Italia con l’arrivo del ciclone di Halloween. Nei prossimi giorni il meteo subirà un netto peggioramento su molte regioni, con rischio di piogge intense e allagamenti. Si chiude così un ottobre dai due volti: prima caldo e siccità, poi temporali e rovesci. Gli ultimi giorni del mese promettono due giornate di sole seguite da un ritorno di precipitazioni, confermando un autunno particolarmente dinamico. Temperature altalenanti e primi segnali del cambiamento. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la situazione resta variabile ma non eccezionale: “Si alternano fasi soleggiate e fronti piovosi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia: in arrivo il ciclone di Halloween con piogge e allagamenti

