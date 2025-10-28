Allerta meteo in Italia | in arrivo il ciclone di Halloween con piogge e allagamenti

Thesocialpost.it | 28 ott 2025

Il maltempo torna protagonista in Italia con l’arrivo del ciclone di Halloween. Nei prossimi giorni il meteo subirà un netto peggioramento su molte regioni, con rischio di piogge intense e allagamenti. Si chiude così un ottobre dai due volti: prima caldo e siccità, poi temporali e rovesci. Gli ultimi giorni del mese promettono due giornate di sole seguite da un ritorno di precipitazioni, confermando un autunno particolarmente dinamico. Temperature altalenanti e primi segnali del cambiamento. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la situazione resta variabile ma non eccezionale: “Si alternano fasi soleggiate e fronti piovosi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

