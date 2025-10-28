Allerta alimentare ritirati 30 lotti di uova | rischio microbiologico segnalato dal Ministero della Salute

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di 30 lotti di uova "Le Nostranelle" e "Spinovo a tuorlo rosso" per un possibile rischio microbiologico. Prodotte da Spinovo di Mazzini Pierluigi (Cremona), non vanno consumate ma restituite al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

allerta alimentare ritirati 30Arriva maxi richiamo alimentare: i prodotti da non consumare assolutamente - Allerta nei supermercati: scatta un maxi richiamo alimentare. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allerta Alimentare Ritirati 30