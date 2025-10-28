Allerta alimentare ritirati 30 lotti di uova | rischio microbiologico segnalato dal Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di 30 lotti di uova "Le Nostranelle" e "Spinovo a tuorlo rosso" per un possibile rischio microbiologico. Prodotte da Spinovo di Mazzini Pierluigi (Cremona), non vanno consumate ma restituite al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
