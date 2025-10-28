Allenatore Juventus Sky | dalla scelta del nuovo tecnico alla presentazione tutti i dettagli e le possibili tempistiche

Allenatore Juventus (Sky), si stringono i tempi per l’annuncio: giovedì la presentazione, poi l’esordio a Cremona. Spalletti sempre in pole. Ore frenetiche, giorni cruciali per il futuro della panchina della  Juventus. Dopo l’esonero di  Igor Tudor, ufficializzato lunedì, e la nomina ad interim di  Massimo Brambilla  per la sfida di domani sera contro l’Udinese, la dirigenza bianconera lavora senza sosta per chiudere l’accordo con il nuovo tecnico. E i tempi, come riportato da  Sky Sport, sono strettissimi: l’obiettivo è presentare il successore già dopodomani, giovedì, per permettergli di guidare la squadra fin dalla prossima trasferta di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

