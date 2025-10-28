Allenatore Juventus le condizioni una fondamentale di Spalletti al club e i due nodi da sciogliere | staff e burocrazia Ha chiesto questo tempo per ricostruire!
Allenatore Juventus, le condizioni di Spalletti al club e i due nodi da sciogliere: staff e burocrazia. Ha chiesto questo tempo per ricostruire!. È Luciano Spalletti il prescelto della Juventus per sostituire Igor Tudor. La realtà è che lo è sempre stato, almeno dal momento in cui il club si è convinto a cercare un’alternativa e a immaginare una strada differente rispetto a quella, fallimentare, costruita e poi intrapresa con il tecnico croato. Ieri è stata ufficialmente avviata la trattativa per portarlo a Torino. Spalletti, però, ha messo subito in chiaro le sue condizioni: c’è una sola richiesta fondamentale per iniziare a parlarne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. I dirigenti bianconeri si sono trovati d'accordo nel ritenere che il tecnico difficilmente avrebbe potuto imprimere una svolta al cammino deludente della Juventus. Arriverà un nuovo allenatore, non ancora definito, - facebook.com Vai su Facebook
$Tudor non è più l'allenatore della $Juventus - X Vai su X
La Juventus stringe per Spalletti e vuole il suo nuovo allenatore in panchina entro una data precisa - Domani potrebbe già esserci la svolta con un possibile incontro tra le parti dopo i contatti telefonici di oggi. Come scrive fanpage.it
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? Un cuore napoletano e il sogno bianconero - Probabilmente solo rimandato di qualche mese per motivi di comodo. Riporta ilmattino.it
Juve, Delio Rossi su Pirlo: 'Non è un allenatore' - Delio Rossi, allenatore ex Lazio e Fiorentina, tra le altre, parla a Radio Sportiva, dicendo la sua sulla scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "La Juve ha un allenatore che ... Si legge su calciomercato.com