Allenatore Juventus la scelta subito dopo la sfida contro l’Udinese | è un testa a testa fra due tecnici Le ultimissime sulla panchina bianconera

Allenatore Juventus, ore decisive per il nuovo tecnico: Spalletti o Palladino in pole. La scelta definitiva sarà presa solamente entro giovedì. La Juventus ha fretta di voltare pagina. Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato al culmine di una crisi profonda, la panchina bianconera è stata temporaneamente affidata a Massimo Brambilla, che guiderà la squadra solo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenatore Juventus, la scelta subito dopo la sfida contro l’Udinese: è un testa a testa fra due tecnici. Le ultimissime sulla panchina bianconera

Scopri altri approfondimenti

Juventus, la scelta del nuovo allenatore è imminente. Corsa a due: Spalletti-Palladino. Le ultime su youtube. - X Vai su X

Spalletti, Palladino o Mancini: qual è l’allenatore giusto per la Juventus? @garlandoluigi @marco250682 - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo allenatore Juve: è lui la prima scelta di Comolli, subito dopo un’alternativa che intriga tutto l’ambiente. La lista completa e aggiornata - Palladino l’alternativa, Mancini sullo sfondo La caccia al nuovo allenatore della Juventus è entrata ... Si legge su juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve, decisione imminente! Il club vuole avere il nuovo tecnico già a disposizione giovedì: corsa a due tra Spalletti e Palladino. Tutto quello che c’è da ... - Nuovo allenatore Juve, decisione imminente della società: gli aggiornamenti sulla scelta dei bianconeri La Juventus ha fretta. Segnala juventusnews24.com

Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... Da sport.sky.it