Allenamento Juve, i bianconeri lavorano verso l’Udinese: tutte le foto della seduta odierna con Brambilla. Il dopo-Tudor è ufficialmente iniziato. A poco più di 24 ore dall’esonero del tecnico croato, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa per preparare la prossima, delicatissima sfida di campionato. Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, i bianconeri sono scesi in campo per la rifinitura in vista del match contro l’Udinese, in programma domani sera all’Allianz Stadium (ore 18:30). A guidare la seduta, come documentato dalla gallery pubblicata sui canali social del club, c’era il nuovo allenatore ad interim: Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri lavorano verso l’Udinese: la GALLERY pubblicata dal club con la presenza di Brambilla

