AllenaMenti il 30 ottobre all' Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Per celebrare il giorno della nascita di Maradona, narrare e vivere il mito in tutte le sue espressioni. Per valorizzare lo sport come straordinario teatro delle vicende umane, come preziosa leva educativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

#lrvicenza: gli allenamenti dal 28 ottobre al 1 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale/ Il programma dell’evento FLA dal 28 al 30 ottobre a Milano - La Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale torna a Milano: tra il 28 e il 30 ottobre, l'evento FLA dedicato all'ambiente ... Come scrive ilsussidiario.net

Il 31 ottobre all’auditorium Cesare De Michelis c’è “Il fattore umano. Lavoro, società e intelligenze artificiali” - Lavoro, società e intelligenze artificiali”, evento che fa parte del Festival della Statistica di Treviso ed è inserito nel palinsesto de ... Scrive live.comune.venezia.it

30 ottobre, Topolino celebra Giacomo Puccini e i suo luoghi - E oggi evento speciale all'Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago Firenze, 30 ottobre 2024 - Secondo lanazione.it