Alleanza per Milano tra Fondazione Fiera e Confcommercio

Rafforzare insieme il legame tra fiere, terziario e territorio è stato il filo conduttore dell’incontro che si è svolto ieri tra il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti e il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri con i rappresentanti delle associazioni. Un momento di confronto e condivisione in linea con gli obiettivi del progetto “ Alleanza per il Made in Italy ” promossa e avviata da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano Spa che coinvolge operatori, organizzatori fieristici e associazioni di categoria e ha l’obiettivo di promuovere un dialogo strategico sul ruolo delle fiere come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alleanza per Milano tra Fondazione Fiera e Confcommercio

